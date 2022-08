Pakistan, ambasciatore: “Inondazioni una tragedia, Italia ci aiuti” (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’Italia, da sempre amica del Pakistan, è sempre stata di grande supporto nei momenti di bisogno, come nel caso della devastazione delle alluvioni del 2011. Siamo fiduciosi che il Governo e il popolo Italiano dimostreranno ed estenderanno lo stesso grado di solidarietà e sostegno al Pakistan di fronte a questa colossale tragedia”. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos l’ambasciatore del Pakistan a Roma, Jauhar Saleem, commentando le devastanti Inondazioni e piogge senza precedenti che hanno colpito il suo Paese. Islamabad ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a fronte finora di 33 milioni di sfollati e più di 1.100 morti. Le perdite finanziarie, che sono ancora in fase di valutazione, superano i 10 miliardi di dollari. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’, da sempre amica del, è sempre stata di grande supporto nei momenti di bisogno, come nel caso della devastazione delle alluvioni del 2011. Siamo fiduciosi che il Governo e il popolono dimostreranno ed estenderanno lo stesso grado di solidarietà e sostegno aldi fronte a questa colossale”. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos l’dela Roma, Jauhar Saleem, commentando le devastantie piogge senza precedenti che hanno colpito il suo Paese. Islamabad ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a fronte finora di 33 milioni di sfollati e più di 1.100 morti. Le perdite finanziarie, che sono ancora in fase di valutazione, superano i 10 miliardi di dollari. I ...

pontecorvoste : @Mohamma11188471 @ItalyinPak Non sono l'Ambasciatore italiano in Pakistan - Mohamma11188471 : @ItalyinPak @pontecorvoste Buongiorno scusami ambasciatore... perfavore Sono nationalita Italiana Vivo in Lecce...… -