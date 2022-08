“Ora siete di nuovo insieme”. Amelia morta sul colpo, l’amica di sempre Luigia non ce l’ha fatta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un terribile schianto tra un’auto e una bici elettrica, con a bordo due ragazze. Le due donne stavano percorrendo un tratto di strada al buio, sulla Sp 5 Lucera-Pietramontecorvino, in provincia di Foggia, quando sono state travolte da un’autovettura condotta da un giovane di Lucera che le avrebbe tamponate. L’impatto è stato devastante: una ragazza è morta sul colpo, l’altra è rimasta ferita in modo grave ed è poi morta nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Sono Amelia Capobianco, 23 anni di Lucera, e Luigia Boccamazzo, 35 anni, le vittime dell’incidente stradale che si è verificato in provincia di Foggia. Amelia è morta sul colpo, l’altra, Luigia, è stata soccorsa dall’equipe dell’elisoccorso, rianimata, intubata e portata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un terribile schianto tra un’auto e una bici elettrica, con a bordo due ragazze. Le due donne stavano percorrendo un tratto di strada al buio, sulla Sp 5 Lucera-Pietramontecorvino, in provincia di Foggia, quando sono state travolte da un’autovettura condotta da un giovane di Lucera che le avrebbe tamponate. L’impatto è stato devastante: una ragazza èsul, l’altra è rimasta ferita in modo grave ed è poinella notte tra il 30 e il 31 agosto. SonoCapobianco, 23 anni di Lucera, eBoccamazzo, 35 anni, le vittime dell’incidente stradale che si è verificato in provincia di Foggia.sul, l’altra,, è stata soccorsa dall’equipe dell’elisoccorso, rianimata, intubata e portata ...

mara_carfagna : Il governo agirà fino in fondo sul #gas: l'apertura tedesca al #pricecap rende possibile un piano ????. Ma è surreale… - Guess_We_Should : Il fatto che stiate rompendo così tanto i coglioni sui temi descritti in #HouseoftheDragon mi fa capire che -O non… - dracul473 : RT @Capelvenere1: D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai… - tanigallo1 : @grigiorosso1903 Buongiorno, vi ho scoperto solo ora, siete una coppia splendida - MarcoMagnanoSan : RT @mara_carfagna: Il governo agirà fino in fondo sul #gas: l'apertura tedesca al #pricecap rende possibile un piano ????. Ma è surreale che… -