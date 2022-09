“Non fu suicidio”: la morte di Tiziana Cantone 6 anni dopo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tiziana Cantone potrebbe essere stata uccisa. È questa la nuova ipotesi che sarebbe emersa in seguito alla perizia giurata firmata dal professor Mariano Cingolani, docente ordinario di Medicina Legale dell’Università di Macerata che in passato ha avuto un ruolo da consulente anche nel processo Meredith Kercher. Secondo il nuovo esame sul corpo di Tiziana sarebbero presenti due lesioni, provocate in tempi diversi: una compatibile con un tentativo di strangolamento, e l’altra, successiva, in linea con l’impiccamento. Per Cingolani dunque il fatto che la ragazza sia stata trovata con una pashmina legata intorno al collo non sarebbe che un tentativo di dissimulare o, quantomeno, rendere meno evidente la prima modalità lesiva, quella appunto dello strangolamento. A corroborare la nuova tesi anche un taglio, di circa 2 centimetri, sul lato ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 31 agosto 2022)potrebbe essere stata uccisa. È questa la nuova ipotesi che sarebbe emersa in seguito alla perizia giurata firmata dal professor Mariano Cingolani, docente ordinario di Medicina Legale dell’Università di Macerata che in passato ha avuto un ruolo da consulente anche nel processo Meredith Kercher. Secondo il nuovo esame sul corpo disarebbero presenti due lesioni, provocate in tempi diversi: una compatibile con un tentativo di strangolamento, e l’altra, successiva, in linea con l’impiccamento. Per Cingolani dunque il fatto che la ragazza sia stata trovata con una pashmina legata intorno al collo non sarebbe che un tentativo di dissimulare o, quantomeno, rendere meno evidente la prima modalità lesiva, quella appunto dello strangolamento. A corroborare la nuova tesi anche un taglio, di circa 2 centimetri, sul lato ...

