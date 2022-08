“Nella fogna delle fogne!”: terribile confessione di Ambra Angiolini, l’episodio che ha sconvolto la sua vita (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’attrice Ambra Angiolini ha patito tantissimo dopo la rottura con il famoso ex-fidanzato: la crisi nera ha rischiato di divorarla. Ambra Angiolini (fonte youtube)La cantante e attrice capitolina Ambra Angiolini ha rappresentato l’icona per antonomasia degli anni ’90. Entrata nell’immaginario popolare grazie all’effervescente conduzione del format “Non è la RAI“, la loquace conduttrice ha in seguito riservato il suo talento al mondo della musica e del cinema. Anche l’indimenticata hit “T’appartengo” resta negli annali della decade precedente al fatidico 2000: il brano è stato incensato inoltre da ben 8 Dischi di Platino e 1 Disco d’Oro. Nonostante la sua recente storia con Massimiliano Allegri le abbia riservato una parentesi di rumors legati ai presunti tradimenti ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’attriceha patito tantissimo dopo la rottura con il famoso ex-fidanzato: la crisi nera ha rischiato di divorarla.(fonte youtube)La cantante e attrice capitolinaha rappresentato l’icona per antonomasia degli anni ’90. Entrata nell’immaginario popolare grazie all’effervescente conduzione del format “Non è la RAI“, la loquace conduttrice ha in seguito riservato il suo talento al mondo della musica e del cinema. Anche l’indimenticata hit “T’appartengo” resta negli annali della decade precedente al fatidico 2000: il brano è stato incensato inoltre da ben 8 Dischi di Platino e 1 Disco d’Oro. Nonostante la sua recente storia con Massimiliano Allegri le abbia riservato una parentesi di rumors legati ai presunti tradimenti ...

MicheLoi1 : #Elliott ha azzerato i debiti del #Milan , l’ha resa una società virtuosa e ha vinto uno scudetto schiacciando i ra… - D_IP17 : @acmilanewsoff @OfficialUSLecce Non go niente da rosicare amico mio, torna nella fogna ora su - DarkSideOfSynth : @Essere_Pensante @Curini @boni_castellane Sono anni che le università statunitensi son finite nella fogna. Magari f… - neve_montagna : @ale_dibattista @EnricoLetta Ma torna nella fogna e restaci, ridicolo pagliaccio buffone, essere inutile e vomitevole - ELENABO57732311 : Ah, ma quanto ci piace a noi altri democratici europei essere strizzati come uno straccio, utilizzati dagli Stati U… -