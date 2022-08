“Midnights” è il nuovo album di Taylor Swift (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lo scorso lunedì 29 agosto, in occasione della serata di premiazione degli MTV VMAs, Taylor Swift ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo prossimo album intitolato “Midnights”. Taylor Swift: quando esce “Midnights”? “Midnights” è il decimo album di Taylor Swift, il primo inedito dopo le riedizioni “Taylor’s Version” di “Fearless” e “Red”. Questo nuovo progetto, come dichiarato da Taylor, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco. Si tratta di una collezione di musica scritta nel bel mezzo della notte, un “viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi”. Taylor ci parla dei “pavimenti su cui ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lo scorso lunedì 29 agosto, in occasione della serata di premiazione degli MTV VMAs,ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo prossimointitolato “”.: quando esce “”? “” è il decimodi, il primo inedito dopo le riedizioni “’s Version” di “Fearless” e “Red”. Questoprogetto, come dichiarato da, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco. Si tratta di una collezione di musica scritta nel bel mezzo della notte, un “viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi”.ci parla dei “pavimenti su cui ...

