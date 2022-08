Il fiore di Federica Pellegrini | spiegato bene da Enzo Miccio

PartenoSicula79 : Gente che gira con addosso l'animalier, il pitonato, le ciglia finte, le sopracciglia pittate e le unghie da Iguano… - 0hTaiw_a_n : RT @vogue_italia: Federica Pellegrini si è sposata! Tra gli accessori (come il fiore tra i capelli e gli occhiali da sole) spicca un bellis… - ninakreuz : Il vestito è semplice e bello e quel tocco particolare dato dal fermaglio col fiore e il capello lasciato pressoché… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati oggi a Venezia, sono diventati ufficialmente marito e moglie, coronando co… - bacch_f : RT @ValeSantaSubito: Gente che magari si sposerà o si è già sposata con il diadema in testa e l’abito a sirena, critica il vestito, il fior… -

A impreziosire il vestito, un lungo velo ricamato e fissato da un. Ma proprio il vestito ha ... In ogni caso, l'abito scelto era perfetto indosso aPellegrini , che nel momento della sua ...Come il 'discusso'copricapo di, che ha diviso i fan. Acconciature e raccolti sposa PE 2021: le collezioni dai saloni guarda le foto Quando cominciare con l'organizzazione del ...Trucco nude e capelli sciolti. Il bride beauty di Federica Pellegrini conferma il trend super naturale del nuovo look da sposa ...Federica Pellegrini: per il matrimonio con Matteo Giunta la campionessa di nuoto lascia i capelli a caschetto sciolti ...