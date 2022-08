Il comunista Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov: "Aspettavo dal '91..." (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non lo nomina mai, ma i riferimenti non ingannano: nella notte, Marco Rizzo ha "festeggiato" la morte di Mikhail Gorbaciov con un tweet che fa discutere Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non lo nomina mai, ma i riferimenti non ingannano: nella notte, Marcoha "to" ladi Mikhailcon un tweet che fa discutere

biondifil : @CloacaDi Scambiare Rizzo per un comunista è tipico dei pupazzetti da salotto - terecento : marco rizzo.sei un povero comunista ignorante,con un cervellino piccolo piccolo,spero che farai la fine che meriti - giulio_galli : RT @delca_it: Con questo inqualificabile tweet, in cui festeggia la morte di Mikhail Gorbaciov, il segretario generale del Partito Comunist… - leggoit : Gorbaciov, il comunista Rizzo esulta e 'stappa': bufera su Twitter. E lui insiste: «Ogni giorno si muore di vaccino» - Rospuz : @MarcoRizzoPC Signor Rizzo, non ci prenda per il culo... Ho 67 anni, a 21 per la prima volta votai, e votai PCI. ..… -