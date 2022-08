Gas, la Russia interrompe le forniture all’Europa (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Russia ha di nuovo interrotto le forniture di gas all’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream. La sospensione di tre giorni, già annunciata da Gazprom, è dovuta a lavori in una stazione di compressione nel nord della Germania, da cui il gas russo viene poi esportato in altri paesi europei. La riapertura del gasdotto che collega direttamente Russia e Germania sarà seguita attentamente dagli addetti ai lavori, mentre i paesi europei accelerano gli sforzi per immagazzinare gas a sufficienza in vista dell’inverno e contenere le ricadute della crisi energetica che ha spinto i prezzi del gas a livelli record. Negli scorsi mesi, il gigante energetico russo Gazprom ha già ridotto i flussi di gas inviati tramite il gasdotto al 20 percento della capacità, attribuendo il calo a motivi tecnici dovuti alle sanzioni. La ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Laha di nuovo interrotto ledi gasattraverso il gasdotto Nord Stream. La sospensione di tre giorni, già annunciata da Gazprom, è dovuta a lavori in una stazione di compressione nel nord della Germania, da cui il gas russo viene poi esportato in altri paesi europei. La riapertura del gasdotto che collega direttamentee Germania sarà seguita attentamente dagli addetti ai lavori, mentre i paesi europei accelerano gli sforzi per immagazzinare gas a sufficienza in vista dell’inverno e contenere le ricadute della crisi energetica che ha spinto i prezzi del gas a livelli record. Negli scorsi mesi, il gigante energetico russo Gazprom ha già ridotto i flussi di gas inviati tramite il gasdotto al 20 percento della capacità, attribuendo il calo a motivi tecnici dovuti alle sanzioni. La ...

