Gas, la Russia chiude i rubinetti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da oggi 31 agosto il gas russo non arriva più in Europa. Gazprom, l’azienda energetica statale russa, ha interrotto le forniture che finora avvenivano tramite il gasdotto Nord Stream 1. Si tratta dell’infrastruttura che costituisce il principale collegamento per trasportare gas naturale dalla Russia alla Germania, e quindi all’Europa. L’azienda ha motivato la decisione dicendo che il gasdotto necessita di manutenzione. La fornitura riprenderà dal 4 settembre, salvo complicazioni, con un flusso di gas pari al 20% della capacità totale del gasdotto, come avviene da luglio. Difficile, però, credere che davvero Mosca voglia fare improvvisamente “manutenzione“. Già a giugno, infatti, le forniture di gas dalla Russia si erano ridotte al 40% del totale. In un secondo momento le autorità le avevano bloccate per 10 giorni a causa di una presunta “manutenzione ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da oggi 31 agosto il gas russo non arriva più in Europa. Gazprom, l’azienda energetica statale russa, ha interrotto le forniture che finora avvenivano tramite il gasdotto Nord Stream 1. Si tratta dell’infrastruttura che costituisce il principale collegamento per trasportare gas naturale dallaalla Germania, e quindi all’Europa. L’azienda ha motivato la decisione dicendo che il gasdotto necessita di manutenzione. La fornitura riprenderà dal 4 settembre, salvo complicazioni, con un flusso di gas pari al 20% della capacità totale del gasdotto, come avviene da luglio. Difficile, però, credere che davvero Mosca voglia fare improvvisamente “manutenzione“. Già a giugno, infatti, le forniture di gas dallasi erano ridotte al 40% del totale. In un secondo momento le autorità le avevano bloccate per 10 giorni a causa di una presunta “manutenzione ...

