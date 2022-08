Etiopia | raid aereo su Tigrè | tra bersagli ospedale Makallè

UNICEF_Italia : Un raid aereo contro un asilo a Makallé, tra le macerie bambini uccisi e feriti: l'ennesima, efferata violenza nel… - titi41353316 : RT @davide_tommasin: ?? Etiopia ???? raid aereo a Mekelle e guerra diplomatica sul carburante per le consegne umanitarie in #Tigray. su @Focus… - abailily1 : RT @UNICEF_Italia: Un raid aereo contro un asilo a Makallé, tra le macerie bambini uccisi e feriti: l'ennesima, efferata violenza nel confl… - ZaydKuflom : RT @UNICEF_Italia: Un raid aereo contro un asilo a Makallé, tra le macerie bambini uccisi e feriti: l'ennesima, efferata violenza nel confl… - Joshi80066761 : RT @UNICEF_Italia: Un raid aereo contro un asilo a Makallé, tra le macerie bambini uccisi e feriti: l'ennesima, efferata violenza nel confl… -

Almeno quattro persone, tra le quali bambini, sono state uccise venerdì in un primoaereo su Makallè, un attacco condannato dall'Unicef, agenzia dell'Onu per l'infanzia che ha fatto appello per "...notturno di droni su Mekele, nessun obiettivo militare immaginabile', ha twittato Reda, ... I giornalisti non hanno accesso al nord dell', rendendo impossibile al momento una verifica ...Makallè, capitale della regione etiope settentrionale del Tigrè è stata colpita da un attacco aereo intorno alla mezzanotte. (ANSA) ...L’Unicef ha segnalato, condannando con sdegno l’atto violento, che ieri è stato colpito un asilo e che diversi bambini sono stati uccisi o sono rimasti feriti. Il governo ha spiegato che le… Leggi ...