E’ morta Rosa Russo Iervolino | prima donna sindaco di Napoli

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’all’età di 85 anni, exdiha ricoperto molte cariche nel corso della sua esperienza politica. Più volte deputata e senatrice (con la Democrazia Cristiana, poi con il PPI e con l’Ulivo), più volte ministro – tra cui l’esperienza come ministro dell’Interno nel governo D’Alema – e anchedi, la sua città, ruolo che laha svolto dal 2001 al 2011. L'articolo proviene da Ante24.it.

E invece era stata la Pubblica istruzione", ricordò nel 2020Russo Iervolino èa 86 anni. Ex sindaca di Napoli, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, ha ricoperto diversi ...È morta Rosa Russo Iervolino, aveva 85 anni, era nata il 17 settembre 1936, a Napoli, tra pochi giorni avrebbe compiuto 86 anni. Ci lascia una donna che ha fatto la storia della politica italiana con ...Democristiana, più volte ministro, è stata la prima sindaca di Napoli e la prima donna responsabile del dicastero dell'Interno. «Tutti pensano che la mia esperienza di governo più dura sia stato il Vi ...