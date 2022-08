Crotone, esplosione e incendio su un rimorchiatore: tre morti e due feriti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tre persone sono morte a causa dello scoppio di un container, per cause in corso d’accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime sono membri dell’equipaggio dell’imbarcazione, che batte bandiera straniera. Una quarta persona é rimasta ferita ed é stata ricoverata nell’ospedale di Crotone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’ipotesi più probabile, si legge sui giornali locali, è che un serbatoio sia esploso all’interno di un altro rimorchiatore ormeggiato nello scalo. Non è la prima volta che succede: il 12 marzo 2021 era accaduto un episodio simile, sempre nel porto della città. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tre persone sono morte a causa dello scoppio di un container, per cause in corso d’accertamento, su unormeggiato nel porto di. Le vittime sono membri dell’equipaggio dell’imbarcazione, che batte bandiera straniera. Una quarta persona é rimasta ferita ed é stata ricoverata nell’ospedale di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’ipotesi più probabile, si legge sui giornali locali, è che un serbatoio sia esploso all’interno di un altroormeggiato nello scalo. Non è la prima volta che succede: il 12 marzo 2021 era accaduto un episodio simile, sempre nel porto della città. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

