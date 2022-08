Cristiano Ronaldo-Napoli | Mendes non molla | il piano?

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La realizzazione del possibile trasferimento di Cristanoal, dopo l’iniziale entusiasmo, negli ultimi giorni sembra essere sempre più difficile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, l’agente del campione portoghese Jorge, sembra non aver abbandonato questa operazione, anzi ha fiducia nella riuscita. calciomercatoL’obiettivo diè riuscire a convincere il Manchester United ad assecondare le richieste dele allo stesso momento convincere anche Osimhen ad accettare la destinazione Premier League. De Laurentis, invece, sembra propenso all’operazione, ma solo se venissero accontentate le sue richieste: 120 milioni di euro per il cartellino di Osimhen e CR7 a titolo gratuito; con i Red Devils che ...

sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - tancredipalmeri : Occhio il giornalista del Chiringuito amico di Cristiano Ronaldo ha cancellato il tweet sull’impossibilità di Cristiano nel Napoli! - brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - TheItalianBeef : @Swaffle_7 @LILtestadicasco Mi uccise quando cambiò il tweet fissato in 'Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, gioca… - FerNoguerasP : @josealealaimo Cristiano Ronaldo contra Zappacosta ?? -

Da Acerbi e Arthur alla situazione di: futuro ancora da scrivere per numerosi big. Tutti i dettagliÈ a forte rischio il trasferimento di Acerbi all'Inter. A bloccare l'arrivo dell'esperto centrale alla corte di Simone ...è stato al centro del calciomercato per larga parte di questa sessione estiva, ed in particolare anche in ottica italiana negli ultimi tempi. Il suo futuro potrebbe essere ...700 gol, 5 Palloni d'Oro, 5 Champions League e tanti trofei personali e di squadra forse non bastano più. Che poi sembra anche un po' strano ciò che sta accadendo intorno al nome di Cristiano Ronaldo.Nella puntata della Bobo TV l'ex calciatore Antonio Cassano si è espresso sulla possibile operazione Cristiano Ronaldo al Napoli.