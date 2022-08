Chi è la fidanzata di Timothée Chalamet: età, lavoro, Instagram (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rebecca Maude sarebbe la nuova fidanzata di Timothée Chalamet. E’ una modella con un contratto per la prestigiosa agenzia Elite, che ha sede nelle capitali della moda: Milano, Parigi e Londra. I rumor sostengono che la ragazza sia la presunta terza figlia di Flavio Briatore. Leggi anche: Venezia, alla Mostra del cinema è il giorno di “Dune” Rebecca Maude è la nuova fidanzata di Timothée Chalamet? Sull’identità della ragazza c’è un alone di mistero ma al web e ai fan di Timothée non sfugge nulla. Secondo i follower dell’attore, quando Chalamet diede un bacio a una ragazza misteriosa al Coachella, quella ragazza fu proprio Rebecca. L’outfit della modella postato sulle storie Instagram di quel giorno infatti corrisponde a quello della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rebecca Maude sarebbe la nuovadi. E’ una modella con un contratto per la prestigiosa agenzia Elite, che ha sede nelle capitali della moda: Milano, Parigi e Londra. I rumor sostengono che la ragazza sia la presunta terza figlia di Flavio Briatore. Leggi anche: Venezia, alla Mostra del cinema è il giorno di “Dune” Rebecca Maude è la nuovadi? Sull’identità della ragazza c’è un alone di mistero ma al web e ai fan dinon sfugge nulla. Secondo i follower dell’attore, quandodiede un bacio a una ragazza misteriosa al Coachella, quella ragazza fu proprio Rebecca. L’outfit della modella postato sulle storiedi quel giorno infatti corrisponde a quello della ...

CorriereCitta : Chi è la fidanzata di Timothée Chalamet: età, lavoro, Instagram - Camillo62846509 : Oh #gregorelli finalmente avrete il finale.Chi e parpiglia hanno confermato che la Gregoraci si è fidanzata.Avevo r… - ChezLudo : @Ci1812 @paglialunga00 E chi dalle ricette della Clerici passa, raccomandato dalla fidanzata che taglia e cuce pezz… - kookie_about : @datemicamomilla Concordo con te ma se io voglio scrivere che sono fidanzata con jungkook lo posso fare a chi non importa non mi segue - lorenzo94palmer : Don Gastone aveva indossato la veste dopo la laurea, e prima non si sapeva cosa mai avesse fatto, chi avesse freque… -