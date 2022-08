Bologna, Mihajlovic: “Con il Milan c’era un rigore netto per noi, Manganiello ci ha ringraziati…” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Il problema è uno: io ho detto ai miei giocatori che non volevo più gialli per proteste. Però contro il Milan c’era un rigore netto per noi, è andato solo Soriano a parlare come capitano, e forse questo ha fatto pensare all’arbitro che non fosse il caso di andare a rivedere. Con il Milan l’arbitro ha fischiato bene, ma il rigore era netto. Alla fine l’arbitro (Manganiello ndr) è persino venuto a ringraziarmi per come ci eravamo comportati, pensate“. A dirlo è Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Salernitana, posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sulla partita di domani sera Mihajlovic aggiunge: “La Salernitana è una squadra ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Il problema è uno: io ho detto ai miei giocatori che non volevo più gialli per proteste. Però contro ilunper noi, è andato solo Soriano a parlare come capitano, e forse questo ha fatto pensare all’arbitro che non fosse il caso di andare a rivedere. Con ill’arbitro ha fischiato bene, ma ilera. Alla fine l’arbitro (ndr) è persino venuto a ringraziarmi per come ci eravamo comportati, pensate“. A dirlo è Sinisa, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di-Salernitana, posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sulla partita di domani seraaggiunge: “La Salernitana è una squadra ...

