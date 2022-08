Alessandro Bracalente (Nero Giardini): “Allegri, punta su Fagioli” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Alessandro “Alex” Bracalente, Top Manager dell’azienda Nero Giardini, guidata insieme a papà Enrico Bracalente, punta su Nicolò Fagioli e ha lanciato recentemente un messaggio a Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Le sue parole in un’intervista esclusiva. “Caro Max, perché non hai dato fiducia al giovane talento e centrocampista Nicolò Fagioli? E’ un giovane incredibile, può diventare secondo me il nuovo Andrea Pirlo“. Alessandro Bracalente non ha mai avuto dubbi e anche riguardo alla passata stagione aveva rivelato: ““Direi che la nuova Juventus è ancora tutta da scoprire, anche se rimane tra le favorite in ottica scudetto almeno sulla carta – ha spiegato Bracalente, tifoso ... Leggi su danielebartocciblog (Di mercoledì 31 agosto 2022)“Alex”, Top Manager dell’azienda, guidata insieme a papà Enricosu Nicolòe ha lanciato recentemente un messaggio a Massimiliano, tecnico della Juventus. Le sue parole in un’intervista esclusiva. “Caro Max, perché non hai dato fiducia al giovane talento e centrocampista Nicolò? E’ un giovane incredibile, può diventare secondo me il nuovo Andrea Pirlo“.non ha mai avuto dubbi e anche riguardo alla passata stagione aveva rivelato: ““Direi che la nuova Juventus è ancora tutta da scoprire, anche se rimane tra le favorite in ottica scudetto almeno sulla carta – ha spiegato, tifoso ...

