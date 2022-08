"Al governo tornerà Draghi". La profezia di Calenda sul dopo elezioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Penso di poter riportare Draghi a Palazzo Chigi". Carlo Calenda fa la sua profezia sul futuro dell'Italia dopo le elezioni del 25 settembre. «Mario Draghi è l'italiano più illustre cha abbiamo nel mondo, spero che se avremo tanti voti accetterà di tornare al governo». Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Controcorrente, su Rete 4. «L'Italia ha una grande fragilità, manca l'85% del Pnrr, sarebbe saggio votare per noi e bloccare la coalizione di destra, per aprire a più forze politiche, la politica significa governare», spiega l'alleato di Matteo Renzi. «Penso che noi faremo molto di più del 10%», dice poi ricordando che un sondaggio «oggi ci vede all'8%, ma noi faremo molto di più». Poi l'esponente del cosiddetto Terzo Polo incalza il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Penso di poter riportarea Palazzo Chigi". Carlofa la suasul futuro dell'Italialedel 25 settembre. «Marioè l'italiano più illustre cha abbiamo nel mondo, spero che se avremo tanti voti accetterà di tornare al». Lo dice Carlo, leader di Azione, ospite di Controcorrente, su Rete 4. «L'Italia ha una grande fragilità, manca l'85% del Pnrr, sarebbe saggio votare per noi e bloccare la coalizione di destra, per aprire a più forze politiche, la politica significa governare», spiega l'alleato di Matteo Renzi. «Penso che noi faremo molto di più del 10%», dice poi ricordando che un sondaggio «oggi ci vede all'8%, ma noi faremo molto di più». Poi l'esponente del cosiddetto Terzo Polo incalza il ...

ArcaduAngelo : RT @tempoweb: 'Al #governo tornerà #Draghi'. La profezia di #Calenda sul dopo #elezioni #31agosto #iltempoquotidiano - tempoweb : 'Al #governo tornerà #Draghi'. La profezia di #Calenda sul dopo #elezioni #31agosto #iltempoquotidiano… - Demetra73738939 : Draghi non tornerà al Governo dell'Italia non vi fate illusioni #controcorrente #Calenda - ziaanto62 : @luigidimaio Posto che tornerà mai al governo???????....avreste dovuto proporlo ben prima, diciamo intorno a marzo ap… - Rastamit : @monica_vanpelt Adnkronos: 'Sono venuto per rispondere alle domande. Questa non è una domanda, il modo in cui la po… -

Aumento pensioni per il 2023, a sorpresa tutti i partiti o quasi sono pronti a farlo ... dal primo gennaio 2023 tornerà a pieno regime la Legge Fornero , per cui si tornerà ad andare solo ... Ma non resta che attendere l'esito delle elezioni per capire cosa il nuovo governo eletto farà ... MOLTO PEGGIO DEL SESSO: IMPRESSIONI DA UNA CAMPAGNA ELETTORALE INUTILE ...politica sono tali per cui solo un governo come quello che c'era era in grado di gestirli secondo lo standard europeo. Nessuna nostalgia, Draghi stesso se n'è andato a gambe levate e non tornerà ma, ... la Repubblica ... dal primo gennaio 2023a pieno regime la Legge Fornero , per cui siad andare solo ... Ma non resta che attendere l'esito delle elezioni per capire cosa il nuovoeletto farà ......politica sono tali per cui solo uncome quello che c'era era in grado di gestirli secondo lo standard europeo. Nessuna nostalgia, Draghi stesso se n'è andato a gambe levate e nonma, ... Gas, ristori alle imprese. E per ridurre i consumi torna lo smart working