Us Open, "The Last Dance" per Serena Williams: l'americana avanza (Di martedì 30 agosto 2022) Tutta l'attenzione è per l'ex numero uno al Mondo Occhi puntati su Serena Williams. Non potrebbe essere altrimenti visto che per l'americana questo US Open sarà l'ultimo torneo della carriera. Nella notte italiana l'ex numero uno al mondo ha così fatto il suo debutto nell'ultima prova Slam avanzando al secondo turno. "She's not done" hanno scritto gli americani, ovvero non è ancora finita. L'ex numero uno al mondo, con un doppio 6 – 3 ha battuto Danka Kovinic e ora affronterà la testa di serie numero due, l'estone Anett Kontaveit. Leggi anche: Serena Williams annuncia il ritiro: "Ho fatto di tutto per non scegliere tra tennis e famiglia" Continua il torneo dell'americana. Ieri in tribuna per lei c'erano tantissimi vip e colleghi da Naomi Osaka fino ...

