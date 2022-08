US Open 2022: Nick Kyrgios fa suo il derby australiano contro Thanasi Kokkinakis (Di martedì 30 agosto 2022) Solido e vincente esordio per Nick Kyrgios allo US Open 2022. Il numero venticinque del mondo ha sconfitto in tre set l’amico e connazionale Thanaski Kokkinakis con il punteggio di 6-3 6-4 7-6 dopo poco più di due ore di gioco. Una prestazione convincente quella dell’australiano, che non ha concesso neanche una palla break all’avversario, chiudendo la pratica abbastanza agevolmente. Davvero ottimo il rendimento al servizio per Kyrgios e che va oltre ai tredici ace (uno in meno di Kokkinakis). L’australiano ha chiuso con l’86% dei punti vinti con la prima e ben il 79% con la seconda. Ci sono alla fine 42 vincenti per Kyrgios contro i 30 di Kokkinakis, che ha anche meno errori non ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Solido e vincente esordio perallo US. Il numero venticinque del mondo ha sconfitto in tre set l’amico e connazionale Thanaskicon il punteggio di 6-3 6-4 7-6 dopo poco più di due ore di gioco. Una prestazione convincente quella dell’, che non ha concesso neanche una palla break all’avversario, chiudendo la pratica abbastanza agevolmente. Davvero ottimo il rendimento al servizio pere che va oltre ai tredici ace (uno in meno di). L’ha chiuso con l’86% dei punti vinti con la prima e ben il 79% con la seconda. Ci sono alla fine 42 vincenti peri 30 di, che ha anche meno errori non ...

