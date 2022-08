Ultime Notizie Roma del 30-08-2022 ore 14:10 (Di martedì 30 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitalini i tecnici della visiteranno la centrale nucleare Ucraina di zaporizhia da mercoledì a sabato l’ha detto il direttore dell’agenzia o non Rafael grossi moschettieri ti accusano a vicenda di attacchi che pongono a rischio impianto l’Ucraina denuncia che nella regione Russia hanno catturato 485 CV di cui 207 sono ancora tenuto in ostaggio e annuncia una controffensiva kerton con le sue truppe che hanno sfondato le difese rosse Grazie arriva il pronte Ma la Russia smentisce minimizza riunione informale dei ministri europei di essere difesa a Praga in discussione l’allenamento delle truppe ucraine oggi in Danimarca incontro internazionale sono in di energetica della Russia con la fonderlaien e mentre l’Europa celere fissa il 9 settembre il Consiglio dei Ministri dell’energia il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitalini i tecnici della visiteranno la centrale nucleare Ucraina di zaporizhia da mercoledì a sabato l’ha detto il direttore dell’agenzia o non Rafael grossi moschettieri ti accusano a vicenda di attacchi che pongono a rischio impianto l’Ucraina denuncia che nella regione Russia hanno catturato 485 CV di cui 207 sono ancora tenuto in ostaggio e annuncia una controffensiva kerton con le sue truppe che hanno sfondato le difese rosse Grazie arriva il pronte Ma la Russia smentisce minimizza riunione informale dei ministri europei di essere difesa a Praga in discussione l’allenamento delle truppe ucraine oggi in Danimarca incontro internazionale sono in di energetica della Russia con la fonderlaien e mentre l’Europa celere fissa il 9 settembre il Consiglio dei Ministri dell’energia il ...

