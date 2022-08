Sky e Now: cosa guardare a Settembre? (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo un Agosto rovente che ha visto affollare le spiagge Italiane e non solo ci si prepara a tornare al lavoro, e a godersi la sera le nuove serie di Sky e Now Tv. Il palinsesto sarà coinvolgente e ricco con il prequel di Games of Thrones, e con il ritorno del talent musicale X Factor. Interessante il film di Tom Holland Uncharted che è tutto da scoprire. Andiamo a conoscere tutto insieme. Netflix Settembre: la programmazione del mese Sky e Now: l’evento Emmy Awards Su Sky Uno e Sky Atlantic nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 Settembre tornano gli Emmy Awards e Federico Chiarini conduce la serata per Sky. Dal 15 Settembre gli abbonati al pacchetto Sky Cinema con Sky Q avranno incluso nell’abbonamento anche Paramount+ nuova piattaforma di streaming con film e serie tv del gruppo Paramount che riunisce titoli CBS, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo un Agosto rovente che ha visto affollare le spiagge Italiane e non solo ci si prepara a tornare al lavoro, e a godersi la sera le nuove serie di Sky e Now Tv. Il palinsesto sarà coinvolgente e ricco con il prequel di Games of Thrones, e con il ritorno del talent musicale X Factor. Interessante il film di Tom Holland Uncharted che è tutto da scoprire. Andiamo a conoscere tutto insieme. Netflix: la programmazione del mese Sky e Now: l’evento Emmy Awards Su Sky Uno e Sky Atlantic nella notte tra lunedì 12 e martedì 13tornano gli Emmy Awards e Federico Chiarini conduce la serata per Sky. Dal 15gli abbonati al pacchetto Sky Cinema con Sky Q avranno incluso nell’abbonamento anche Paramount+ nuova piattaforma di streaming con film e serie tv del gruppo Paramount che riunisce titoli CBS, ...

