DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | Anche il @MonopoliCalcio pensa a un grande colpo: nella lista ci sono Marsura e Kanou… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | Riccardi oggi rescinderà con la @OfficialASRoma. Lo aspetta il @UsLatinaCalcio - AlfredoPedulla : Grazie per la fiducia, ma non sopravvalutatemi: io cerco di raccontare le trattative, non le suggestioni. Le sugges… - iscorers : Serie B, le trattative di giornata: Gytkjaer si allontana dal Bari. Colpo del Venezia, Pisa e Como su Barba | Prima… - cmdotcom : #SerieB, le trattative di giornata: #Gytkjaer si allontana dal #Bari. Colpo del #Venezia, #Pisa e #Como su Barba -

Oggi i club diA, B e C tornano a proporre, scambi e contratti in questa sede che Calciomercato.com vi racconta e svela dall'interno con i suoi inviati Emanuele Tramacere e Francesco ......ultime ore tante squadre stanno accelerando il passo per chiudere prima possibile le... allo stesso tempo, a stringere per alcuni big dellaA. Galtier chiaro su Paredes alla Juventus . ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'allenatore della squadra francese ha parlato chiaramente di mercato dando importanti aggiornamenti sulle trattative ancora in corso con Juventus, Inter e Napoli.