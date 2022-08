ItaliaStartUp_ : Rocket Lab lancerà la prima missione spaziale privata su Venere -

Alive Universe Today

L'obiettivo dellaè inviare una sonda a circa 50 chilometri di altitudine nell'atmosfera del pianeta, dove le condizioni ambientali sono più confortevoli e più vicine a quelle che si ...Nella giornata di ieri sono stati rilasciati alcuni dettagli dalla societàche fanno riferimento a quella che dovrebbe essere la prima missione privata verso Venere. Per chi non avesse dimestichezza con le società private,è una delle tante. Con sede ... La Rocket Lab pianifica una missione su Venere Una sonda minuscola, un solo strumento a bordo e 5 minuti: gli ingredienti dell'ambizioso tentativo di trovare la vita su Venere nel 2023.Rocket Lab to become the first private company to reach Venus and explore its clouds for habitability with the launch in 2023, but its spacecraft will die within minutes of reaching there.