Ristorazione, il 2022 è un anno d'oro per il fatturato (Di martedì 30 agosto 2022) Segnali positivi dai dati sulle performance economiche del comparto della Ristorazione. Nel corso del II trimestre di quest'anno si registra una crescita, in termini di fatturato, del 67,9 per cento rispetto al 2021 e del 9,8 per cento rispetto al 2019. "Si tratta certamente di un buon risultato che, pur tenendo conto del fatto che nello stesso periodo dello scorso anno erano ancora in vigore limitazioni parziali dell'attivita?, testimonia un progressivo ritorno alla normalità". E' quanto si legge in una nota del Centro studi di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

