Ricatto a Pogba | il francese aveva già pagato 100mila euro

(Di martedì 30 agosto 2022) Paulè stato davvero vittima dei suoi estortori, che lo hanno minacciato fino a fargli pagare 100.000. Questo non li avrebbe minimamente accontentati, dal momento che l’ulteriore richiesta di denaro al giocatore della Juventus è stata di 13 milioni di: lo rivela l’emittenteRMC Sport citando i propri redattori di cronaca L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

PaulLa Procura di Torino ha avviato un procedimento giudiziario sul caso del calciatore della Juventus, Paul, che ha denunciato alle autorità francesi di essere vittima di un. ...... ildi Mathias si baserebbe su 'alcuni messaggi nei quali Paul domanderebbe a una sorta di stregone di gettare un sortilegio su Mbappé' , circostanza smentita da PaulLa Procura di Torino ha aperto un procedimento giudiziario che riguarda il calciatore francese della Juventus, Paul Pogba. Negli ultimi giorni il centrocampista è stato al centro di una storia di ...