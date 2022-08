MotoGP | ufficiale il passaggio di Joan Mir in Honda

(Di martedì 30 agosto 2022) Una notizia che era nell’aria da tempo, ma che ora è diventataMir dalla prossima stagione entrerà a far parte del Team. Il pilota maiorchino lascia la Suzuki dopo quattro anni. Di seguito il comunicato: “Racing Corporation è orgogliosa di annunciare la firma diMir. Il Campione del Mondo2020 si è affermato come un talento a livello di Campione del Mondo dalla sua prima stagione completa in Moto3 nel 2016. Nel 2017 il #36 ha alzato la corona della classe leggera a bordo di unaprima di passare alla classe intermedia l’anno successivo. Oltre a due Campionati del Mondo, il pilota spagnolo ha ottenuto 12 Gran Premi e 33 podi. Il 24enne gareggerà a bordo dellaRC213V nel Team ...

Dopo che sono già state fornite indicazioni che l'annuncio di Joan Mir sarebbe arrivato presto, la dichiarazione ufficiale di Honda Racing Corporation (HRC) è arrivata questa mattina confermando che il campione del mondo 2020 sarà compagno di scuderia di Marc Marquez, che sta per tornare in pista dopo l'operazione al braccio.