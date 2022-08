Melissa Satta | lato B ben visibile | fan in paradiso

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 30 agosto 2022)è una showgirl con una bellezza in grado di mandare fuori di testa il mondo del web come dimostrano i suoi scatti. Iniziamo con il discorso lavorativo e, da questo punto di vista, non possiamo non menzionare la sua partecipazione, nel ruolo di velina mora, al programma preserale di Canale cinque “Striscia la notizia“;, però, la ricordiamo anche a Gol Deejay, dove si uniscono musica e calcio e a Celebrity Chef. Stiamo parlando del cooking show di Alessandro Borghese dove i personaggi famosi vengono messi a dura prova nella gestione di una brigata di cucina e si sfidano con il loro menù nel tentativo di convincere la giuria formata da Angela Frenda e Enrico Bartolini. InstagramUna curiosità su; per quanto riguarda l’aspetto calcistico, infatti, ...