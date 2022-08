Demet matrimonio, imbarazzo per le scarpe dello sposo: ma le avete viste? (Di martedì 30 agosto 2022) I fiori d’arancio sono finalmente sbocciati anche per Demet Özdemir, che dopo qualche mese di attesa è convolata a nozze con il suo compagno, l’artista Oguzhan Koc. I due hanno organizzato una cerimonia esclusiva con amici e parenti, in cui non sono mancati anche cambi d’abito per i due protagonisti della serata. Ecco le scarpe … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 30 agosto 2022) I fiori d’arancio sono finalmente sbocciati anche perÖzdemir, che dopo qualche mese di attesa è convolata a nozze con il suo compagno, l’artista Oguzhan Koc. I due hanno organizzato una cerimonia esclusiva con amici e parenti, in cui non sono mancati anche cambi d’abito per i due protagonisti della serata. Ecco le… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

BarbaraStachet3 : RT @Cris_C17: @verissimotv with @let.repost Demet Özdemir e Oguzhan Koc hanno detto sì! ???? L’attrice turca, che ha coronato il suo sogno d… - feyra66 : @Trilly38635851 Alla foto postata da Demet del matrimonio - empathiespos : ad ogni foto del matrimonio di demet frigno come una bambina - iochescrivocose : ma Demet non fa il post con le foto del matrimonio - Demiu18 : @DemetsButtrfly Ma chi lo dice? Ozge e Serkan hanno invitato i produttori di Cherry Season al loro matrimonio e Dem… -