Comune di Brescia: Concorso per 17 Agenti di Polizia Locale (Di martedì 30 agosto 2022) Il Comune di Brescia ha appena indetto un Concorso Pubblico per l'assunzione di 17 Agenti di Polizia Locale, categoria C, a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro di diciassette unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di agente di Polizia Locale, categoria C. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la partecipazione al Concorso, le informazioni relative alle prove d'esame e le modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet del ...

