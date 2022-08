US Open 2022: le cinque cose da tenere d’occhio nel day 1 (Di lunedì 29 agosto 2022) Incertezza ed equilibrio. Iniziano nel segno di queste due parole gli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam della stagione pronto a partire quest’oggi sui campi in cemento outdoor nello USTA Billie Jean King National Tennis Center. Questo stato di dubbio caratterizza non solo il tabellone femminile ma stavolta anche quello maschile, in cui è veramente dura indicare un vero favorito. Con poche assenze ma di rilievo (Novak Djokovic su tutti) l’obiettivo sarà detronizzare il russo Daniil Medvedev e la britannica Emma Raducanu, campioni uscenti della manifestazione. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio le cinque cose da tenere d’occhio nel day 1. OTTIMISMO – Subito in campo due azzurri dei cinque presenti in tabellone. Entrambi partiranno favoriti ma i loro incontri non ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Incertezza ed equilibrio. Iniziano nel segno di queste due parole gli US, quarto ed ultimo Slam della stagione pronto a partire quest’oggi sui campi in cemento outdoor nello USTA Billie Jean King National Tennis Center. Questo stato di dubbio caratterizza non solo il tabellone femminile ma stavolta anche quello maschile, in cui è veramente dura indicare un vero favorito. Con poche assenze ma di rilievo (Novak Djokovic su tutti) l’obiettivo sarà detronizzare il russo Daniil Medvedev e la britannica Emma Raducanu, campioni uscenti della manifestazione. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio ledanel day 1. OTTIMISMO – Subito in campo due azzurri deipresenti in tabellone. Entrambi partiranno favoriti ma i loro incontri non ...

DavidPuente : No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid-19: indicati fin dal 2020 - Open_gol : Draghi non trova fondi per gli interventi sulle bollette e il carovita. Ma le imprese di gas ed elettricità non han… - Open_gol : Il candidato dei progressisti: sbagliato tagliare i fondi al sistema sanitario nazionale - SimonePincopal1 : @BelpietroTweet E vai a fare in culo, tu e quel foglio di carta crespa.. - Simo07827689 : RT @g3noma: Buona parte delle aziende energetiche che dovevano restituire 10 miliardi dagli extraprofitti per coprire gli aumenti del gas,… -