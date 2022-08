Ronaldo-Napoli: l’annuncio dalla Spagna spazza via ogni dubbio! (Di lunedì 29 agosto 2022) In questi giorni, Cristiano Ronaldo è il nome che ha caratterizzato i rumors di mercato in casa Napoli. L’attaccante vuole lasciare a tutti i costi il Manchester United per cercare di giocare la Champions League altrove. E il club azzurro era una delle soluzioni individuate dal suo agente Jorge Mendes, al lavoro per cercare di apparecchiare la tavola tra gli azzurri e lo Uniter per lo scambio tra il portoghese e Victor Osimhen. La trattativa non è mai partita concretamente, ma i rumors non hanno accennato a placarsi in queste ore. Tuttavia, dalla Spagna arriva l’annuncio che allontana l’asso portoghese dalla squadra partenopea. “Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli”: l’indiscrezione Secondo quanto riportato dal giornalista Edu Aguirre – molto ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) In questi giorni, Cristianoè il nome che ha caratterizzato i rumors di mercato in casa. L’attaccante vuole lasciare a tutti i costi il Manchester United per cercare di giocare la Champions League altrove. E il club azzurro era una delle soluzioni individuate dal suo agente Jorge Mendes, al lavoro per cercare di apparecchiare la tavola tra gli azzurri e lo Uniter per lo scambio tra il portoghese e Victor Osimhen. La trattativa non è mai partita concretamente, ma i rumors non hanno accennato a placarsi in queste ore. Tuttavia,arrivache allontana l’asso portoghesesquadra partenopea. “Cristianonon andrà al”: l’indiscrezione Secondo quanto riportato dal giornalista Edu Aguirre – molto ...

