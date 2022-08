Ranking WTA (29 agosto): Swiatek leader incontrastata prima degli US Open, Cocciaretto alla miglior classifica (Di lunedì 29 agosto 2022) A differenza del Ranking ATP, in quello WTA non c’è tanta storia relativamente alla prima posizione. Iga Swiatek continua ad avere un vantaggio quasi doppio rispetto a tutte le altre giocatrici, e anche se dovesse fare poco e nulla per tutto il resto dell’anno appare ben difficile che qualcuno possa superare la polacca. Agli US Open si arriva con la vincitrice di un anno fa, Emma Raducanu, ai piedi della top ten: resta da capire quanto sarà in grado di attutire il colpo, visto che appare ben difficile una conferma dopo il clamoroso cammino di un anno fa. Sono tante le combinazioni che possono verificarsi dalla seconda alla quinta posizione, visto il poco margine tra Kontaveit e Jabeur, ma occhio anche a Simona Halep: la rumena, infatti, sembra pronta per piazzare di ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) A differenza delATP, in quello WTA non c’è tanta storia relativamenteposizione. Igacontinua ad avere un vantaggio quasi doppio rispetto a tutte le altre giocatrici, e anche se dovesse fare poco e nulla per tutto il resto dell’anno appare ben difficile che qualcuno possa superare la polacca. Agli USsi arriva con la vincitrice di un anno fa, Emma Raducanu, ai piedi della top ten: resta da capire quanto sarà in grado di attutire il colpo, visto che appare ben difficile una conferma dopo il clamoroso cammino di un anno fa. Sono tante le combinazioni che possono verificarsi dsecondaquinta posizione, visto il poco margine tra Kontaveit e Jabeur, ma occhio anche a Simona Halep: la rumena, infatti, sembra pronta per piazzare di ...

