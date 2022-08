L’emergenza energetica non è tema da programma elettorale (Di lunedì 29 agosto 2022) I partiti politici si sono accorti delL’emergenza energetica. E’ servito che il prezzo del gas superasse i 300 euro a megawattora perché la crisi diventasse centrale nel dibattito, prendendo il pos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 29 agosto 2022) I partiti politici si sono accorti del. E’ servito che il prezzo del gas superasse i 300 euro a megawattora perché la crisi diventasse centrale nel dibattito, prendendo il pos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

SusannaCeccardi : I nostri ragazzi hanno pagato il prezzo più alto della pandemia, in termini di formazione, crescita, socialità, fid… - fffitalia : @CarloCalenda @matteosalvinimi @berlusconi @GiuseppeConteIT Rielaboriamo: siamo in emergenza climatica. Grazie a ch… - ObsoletusH : non penso che ci si possa salvare e in pochi mesi. anche se fosse risolta la crisi con la Russia. di emergenza ener… - Marco03702094 : RT @AlfioKrancic: Mi sorge un dubbio terribile: se l'emergenza energetica dovesse arrivare a livelli insostenibili, siamo sicuri che si vad… - diStasioStefano : RT @AlfioKrancic: Mi sorge un dubbio terribile: se l'emergenza energetica dovesse arrivare a livelli insostenibili, siamo sicuri che si vad… -