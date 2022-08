La Voce che hai Dentro è la fiction con protagonista Massimo Ranieri, primi ciak con Maria Pia Calzone (Di lunedì 29 agosto 2022) Massimo Ranieri dimentica la caduta dal palco di qualche mese fa e si lancia a capofitto in una nuova avventura, quella che lo vede sul set de La Voce che hai Dentro, la nuova fiction di Canale5. Con grande stupore da parte di tutti, sono arrivati dal set i primi scatti della fiction che dovrebbe essere destinata alla rete ammiraglia Mediaset e che vede impegnati sul set Massimo Ranieri e Maria Pia Calzone, l’amata donna Imma di Gomorra. Il primo ciak è stato battuto lo scorso 9 agosto 2022 ma le riprese sono ancora in corso tanto che oggi proprio Lucky Red e Mediaset hanno voluto annunciare i lavori in corso per la serie che arriverà sui piccoli schermi nel prossimo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)dimentica la caduta dal palco di qualche mese fa e si lancia a capofitto in una nuova avventura, quella che lo vede sul set de Lache hai, la nuovadi Canale5. Con grande stupore da parte di tutti, sono arrivati dal set iscatti dellache dovrebbe essere destinata alla rete ammiraglia Mediaset e che vede impegnati sul setPia, l’amata donna Imma di Gomorra. Il primoè stato battuto lo scorso 9 agosto 2022 ma le riprese sono ancora in corso tanto che oggi proprio Lucky Red e Mediaset hanno voluto annunciare i lavori in corso per la serie che arriverà sui piccoli schermi nel prossimo ...

