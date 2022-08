La Regina Elisabetta è in gravi condizioni? Il gesto di Carlo non lascia dubbi: è successo qualcosa alla sovrana (Di lunedì 29 agosto 2022) Ancora una volta viene l’attenzione dei media si concentra sulle effettive condizioni di salute della Regina Elisabetta che sarebbero state giudicate di nuovo gravi. Un rumors scatenato da alcuni gesti del Principe Carlo che non lasciano ben sperare gli inglesi. Non è la prima volta che i media lanciano delle notizie molto più che preoccupanti sulla Regina Elisabetta, dato che l’ultimo anno non sarebbe stato particolarmente semplice da vivere per la sovrana a seguito delle sue condizioni di salute. Nessuno sa cosa sia davvero successo alla Regina Elisabetta in questi mesi, ma il fermento e l’agitazione a Buckingham Palace è papabile e ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 29 agosto 2022) Ancora una volta viene l’attenzione dei media si concentra sulle effettivedi salute dellache sarebbero state giudicate di nuovo. Un rumors scatenato da alcuni gesti del Principeche nonno ben sperare gli inglesi. Non è la prima volta che i media lanciano delle notizie molto più che preoccupanti sulla, dato che l’ultimo anno non sarebbe stato particolarmente semplice da vivere per laa seguito delle suedi salute. Nessuno sa cosa sia davveroin questi mesi, ma il fermento e l’agitazione a Buckingham Palace è papabile e ...

