“Intervento urgente”. Salvini invoca una pioggia di miliardi contro il caro-bollette (Di lunedì 29 agosto 2022) “Governeremo insieme per cinque anni”. Nell'edizione del 29 agosto di Quarta Repubblica, il programma tv del lunedì sera di Rete4 con Nicola Porro alla conduzione, è ospite Matteo Salvini, leader della Lega, che spazza via ogni tipo di polemica che prova ad aizzare la sinistra per tentare di dividere la coalizione di centrodestra: “Quanto staremo insieme con Fratelli d'Italia e Forza Italia? Cinque anni, cinque anni. Noi governiamo insieme la maggior parte delle regioni italiane, a differenza della sinistra che è divisa in quattro, noi abbiamo un'idea di Italia”. “Matteo Renzi - dice Salvini sul numero uno di Italia Viva, anche lui ospite in apertura di trasmissione - ha cambiato 38 volte idea in 38 giorni, quindi non mi interessa polemizzare con lui. Prima Carlo Calenda era il demonio e ora ci si è alleato. Chi sceglie la sinistra - ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) “Governeremo insieme per cinque anni”. Nell'edizione del 29 agosto di Quarta Repubblica, il programma tv del lunedì sera di Rete4 con Nicola Porro alla conduzione, è ospite Matteo, leader della Lega, che spazza via ogni tipo di polemica che prova ad aizzare la sinistra per tentare di dividere la coalizione di centrodestra: “Quanto staremo insieme con Fratelli d'Italia e Forza Italia? Cinque anni, cinque anni. Noi governiamo insieme la maggior parte delle regioni italiane, a differenza della sinistra che è divisa in quattro, noi abbiamo un'idea di Italia”. “Matteo Renzi - dicesul numero uno di Italia Viva, anche lui ospite in apertura di trasmissione - ha cambiato 38 volte idea in 38 giorni, quindi non mi interessa polemizzare con lui. Prima Carlo Calenda era il demonio e ora ci si è alleato. Chi sceglie la sinistra - ...

