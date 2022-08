Gazzetta – Ajax nel caos: Antony sciopera, vuole solo lo United. Schreuder fa muro, ma il cda dell’Ajax no… (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-28 13:17:06 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: I lancieri hanno fissato un prezzo, 90 milioni di euro, per la sua cessione. Lo United non ha intenzione di arrivare a quella cifra. Trattativa in stallo e calciatore in crisi. Il caso Antony, in Olanda, si arricchisce di una nuova puntata. Il calciatore brasiliano forza la mano per rompere con l’Ajax e agevolare così il proprio trasferimento allo United. L’esterno, come riportato dal Mirror, è in sciopero. Si rifiuta di scendere in campo con l’Utrecht dopo aver saltato anche la sfida con lo Sparta Rotterdam. L’Ajax, sinora ha scelto il pugno duro. Ha fissato un prezzo, 90 milioni di euro, per la sua cessione. Lo United non ha intenzione di arrivare a ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-28 13:17:06 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: I lancieri hanno fissato un prezzo, 90 milioni di euro, per la sua cessione. Lonon ha intenzione di arrivare a quella cifra. Trattativa in stallo e calciatore in crisi. Il caso, in Olanda, si arricchisce di una nuova puntata. Il calciatore brasiliano forza la mano per rompere con l’e agevolare così il proprio trasferimento allo. L’esterno, come riportato dal Mirror, è in sciopero. Si rifiuta di scendere in campo con l’Utrecht dopo aver saltato anche la sfida con lo Sparta Rotterdam. L’, sinora ha scelto il pugno duro. Ha fissato un prezzo, 90 milioni di euro, per la sua cessione. Lonon ha intenzione di arrivare a ...

