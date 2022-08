Furiosa: il prequel è stato scritto ancor prima delle riprese di Mad Max: Fury Road (Di lunedì 29 agosto 2022) George Miller rivela che il copione di Furiosa, prequel di Mad Max, venne scritto interamente prima delle riprese di Mad Max: Fury Road. George Miller, regista di Furiosa, ha rivelato che il copione del film era stato scritto quasi completamente ancor prima che le riprese di Mad Max: Fury Road avessero luogo. Quest'ultima pellicola, uscita nel 2015, rappresenta il quarto capitolo del franchise di Mad Max, mentre il film prequel incentrato sul personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy è al momento in fase di riprese. In Mad Max: Fury Road il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) George Miller rivela che il copione didi Mad Max, venneinteramentedi Mad Max:. George Miller, regista di, ha rivelato che il copione del film eraquasi completamenteche ledi Mad Max:avessero luogo. Quest'ultima pellicola, uscita nel 2015, rappresenta il quarto capitolo del franchise di Mad Max, mentre il filmincentrato sul personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy è al momento in fase di. In Mad Max:il ...

