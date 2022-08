Fora ruote auto e minaccia genitori | arrestato nel napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoi quattro pneumatici dell’della mamma, poi lacon un coltello. Infine mette a soqquadro l’appartamento dove vive con ie prova a picchiare questi ultimi. Scene di violenza alle quali i due coniugi di Pompei (Napoli), da ciò che hanno poi raccontato, si erano tristemente ”abituati”. Ma stavolta hanno deciso di denunciare e fare arrestare il loro figlio di 29 anni. È accaduto ieri mattina, quando i poliziotti, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in un’abitazione di via Traversa Capone per la segnalazione di una persona in escandescenze. Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da due coniugi che hanno raccontato loro come il figlio, dopo aver messo a soqquadro l’abitazione, avevato di picchiarli, come ...