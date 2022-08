Fiorentina | Commisso si complimenta con i tifosi viola | “Grande famiglia” Nessuna parola sull’aggressione a Spalletti

(Di lunedì 29 agosto 2022) Roccoha commentato il pareggio dellacontro il Napoli.da parte di alcuni. Rocco, presidente della, ai microfoni del sito ufficialeha commentato il pareggio per 0-0 allo stadio Franchi contro il Napoli. “Buon pareggio. Il Napoli è una buonissima squadra, io sono contentissimo e speriamo lo siano anche i nostri. Mi auguro che le critiche finiscano perché la squadra sta giocando veramente bene. Oggi avevo paura perché il Napoli è una buonissima squadra”. “Non si possono fare critiche. Forse l’arbitro poteva chiamare qualche fallo in più. Un buonissimo punto e andiamo avanti. ...

Lo ha detto il presidente viola Rocco tornando sul pareggio per zero a zero fra e Napoli di ieri sera al 'Franchi'. "Ho avuto paura perche' il Napoli è una buonissima squadra - ha ...