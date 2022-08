Fiorentina, Amrabat: “In campo faccio sempre il massimo, la fiducia di Italiano mi aiuta molto” (Di lunedì 29 agosto 2022) Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, dopo il pareggio a reti bianche contro il Napoli, ha parlato ai canali ufficiali deli club viola: “Sin dai primi minuti abbiamo giocato molto bene, con coraggio e fiducia. E’ stata una grande partita, migliore di quella fatta nel finale della scorsa stagione. Ci è mancato il gol, ma meritavamo i tre punti. In campo metto sempre il massimo per società e tifosi, la fiducia e le parole del mister mi aiutano molto. Difficile essere sempre al top, ma spero di esserlo ogni settimana”. “Il coro che mi hanno dedicato i tifosi mi è piaciuto molto. Sono molto felice, i nostri tifosi per noi ci sono sempre ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Il centrocampista della, Sofyan, dopo il pareggio a reti bianche contro il Napoli, ha parlato ai canali ufficiali deli club viola: “Sin dai primi minuti abbiamo giocatobene, con coraggio e. E’ stata una grande partita, migliore di quella fatta nel finale della scorsa stagione. Ci è mancato il gol, ma meritavamo i tre punti. Inmettoilper società e tifosi, lae le parole del mister mino. Difficile essereal top, ma spero di esserlo ogni settimana”. “Il coro che mi hanno dedicato i tifosi mi è piaciuto. Sonofelice, i nostri tifosi per noi ci sono...

sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, #Amrabat: 'In campo faccio sempre il massimo, la fiducia di Italiano mi aiuta molto' - Sottilmachia : @GoalItalia Ci sono i tifosi della Fiorentina che vorrebbero amrabat e chi mente - ManuelaFioren : RT @Fiorentinanews: Gli scarpini arancioni di Amrabat roteano come le lame di un frullatore che trita ogni velleità degli avversari. Milenk… - cn1926it : Del Genio: “#Lobotka ha giocato pochi palloni, #Amrabat è stato dominante” - chiaroferragnoz : #Amrabat (che rifiutò a suo tempo #SSCNapoli per la Viola) - AD OGGI - non sta facendo rimpiangere #Torreira. #Fiorentina -