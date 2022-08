Episodi di bullismo a Naro: interviene il sindaco (Di lunedì 29 agosto 2022) All’interno del parco giochi in piazza Pertini, a Naro, in provincia di Agrigento, si sono registrati Episodi di bullismo. Tempestivamente il sindaco Mariagrazia Bandara, secondo quanto riporta Canicattiweb.com, ha affermato: “La fiducia nelle Istituzioni è un seme che si coltiva fin da piccoli. Ed è una pianta che va fatta crescere rigogliosa con azioni concrete. Quanto accaduto nei giorni scorsi nella nostra città da un lato mi lascia certamente amareggiata, ma dall’altro mi da grande speranza. Ho ricevuto al Comune alcuni giovanissimi concittadini di soli 11 anni che si sono rivolti a me, in qualità di sindaco, per denunciare di aver subito un grave atto di bullismo da parte di alcuni coetanei. I fatti si sono svolti nella “Città dei Bimbi” e avrebbero potuto avere conseguenze ... Leggi su zon (Di lunedì 29 agosto 2022) All’interno del parco giochi in piazza Pertini, a, in provincia di Agrigento, si sono registratidi. Tempestivamente ilMariagrazia Bandara, secondo quanto riporta Canicattiweb.com, ha affermato: “La fiducia nelle Istituzioni è un seme che si coltiva fin da piccoli. Ed è una pianta che va fatta crescere rigogliosa con azioni concrete. Quanto accaduto nei giorni scorsi nella nostra città da un lato mi lascia certamente amareggiata, ma dall’altro mi da grande speranza. Ho ricevuto al Comune alcuni giovanissimi concittadini di soli 11 anni che si sono rivolti a me, in qualità di, per denunciare di aver subito un grave atto dida parte di alcuni coetanei. I fatti si sono svolti nella “Città dei Bimbi” e avrebbero potuto avere conseguenze ...

