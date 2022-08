Come lei nessuna (Di lunedì 29 agosto 2022) L’estate sta finendo. Ma non per Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri Hassam, avvistati in vacanza su uno yacht nel Mediterraneo. Tra Ibiza e Saint Tropez, l’aristocratica monegasca ha esibito costumi da bagno da cui prendere sicuramente ispirazione. Leggi anche › Charlotte Casiraghi a cavallo sorprende lo show Chanel › Charlotte Casiraghi e Keira Knightley, gemelle di caschetto › Il royal look del giorno. Charlotte Casiraghi in tweed nero e messy bun Charlotte Casiraghi e lo stile beachwear La secondogenita di Carolina di Monaco, global speaker e ambassador Chanel, per le sue vacanze ha scelto marchi diversi. Ma sopratutto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 agosto 2022) L’estate sta finendo. Ma non per Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri Hassam, avvistati in vacanza su uno yacht nel Mediterraneo. Tra Ibiza e Saint Tropez, l’aristocratica monegasca ha esibito costumi da bagno da cui prendere sicuramente ispirazione. Leggi anche › Charlotte Casiraghi a cavallo sorprende lo show Chanel › Charlotte Casiraghi e Keira Knightley, gemelle di caschetto › Il royal look del giorno. Charlotte Casiraghi in tweed nero e messy bun Charlotte Casiraghi e lo stile beachwear La secondogenita di Carolina di Monaco, global speaker e ambassador Chanel, per le sue vacanze ha scelto marchi diversi. Ma sopratutto ...

borghi_claudio : Torniamo alle battaglie difficili ma possibili: sognare non costa nulla. Come si fa lasciare a casa la LORENZIN? Du… - rubio_chef : E come tutti i sionisti pagati per mentire coi soldi nostri, oltre a non rispondere nel merito delle menzogne twitt… - borghi_claudio : @SocialistaIl Vuole la risposta sincera? Lei sta eleggendo dei rappresentanti con un sistema che, come ho cercato d… - marinosebastia6 : RT @eleonor31151952: @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Sentite, sulla determinazione, nulla da eccepire: pure lei, attaccata a quella poltron… - palmeeio : @ladyonorato Perché purtroppo negli USA ci sono milioni di gente come lei -