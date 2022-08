«C’è un cadavere nel parco»: macabro rinvenimento a Centocelle (Di lunedì 29 agosto 2022) macabro rinvenimento al parco di Centocelle. Proprio qui, nella mattinata di sabato 27 agosto, un uomo è stato trovato senza vita. Vani purtroppo i soccorsi, secondo i primi accertamenti ad esser fatale per la vittima un malore. Leggi anche: Macabra scoperta a Roma: anziana morta in casa, deceduta da almeno una settimana Trovato cadavere nel parco di Centocelle: i fatti Siamo in via Papiria, sono circa le 8.30 quando il corpo di un uomo, italiano di 52 anni, è stato ritrovato privo di vita all’interno del parco. A seguito del rinvenimento il 118 ha richiesto subito l’intervento della Polizia. Vani purtroppo i soccorsi, il 52enne era già deceduto. Secondo le prime informazioni ad esser fatale per l’uomo un malore. I rilievi Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022)aldi. Proprio qui, nella mattinata di sabato 27 agosto, un uomo è stato trovato senza vita. Vani purtroppo i soccorsi, secondo i primi accertamenti ad esser fatale per la vittima un malore. Leggi anche: Macabra scoperta a Roma: anziana morta in casa, deceduta da almeno una settimana Trovatoneldi: i fatti Siamo in via Papiria, sono circa le 8.30 quando il corpo di un uomo, italiano di 52 anni, è stato ritrovato privo di vita all’interno del. A seguito delil 118 ha richiesto subito l’intervento della Polizia. Vani purtroppo i soccorsi, il 52enne era già deceduto. Secondo le prime informazioni ad esser fatale per l’uomo un malore. I rilievi Sul ...

