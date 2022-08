Brescia, cadavere carbonizzato in bagagliaio auto in fiamme (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Il corpo completamente carbonizzato di una persona è stato trovato nel bagagliaio di un’automobile in fiamme. E’ successo a Cologne, in provincia di Brescia. Dopo l’allarme lanciato nel primo pomeriggio di oggi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che, coordinati dalla procura, stanno compiendo le prime indagini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Il corpo completamentedi una persona è stato trovato neldi un’mobile in. E’ successo a Cologne, in provincia di. Dopo l’allarme lanciato nel primo pomeriggio di oggi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che, coordinati dalla procura, stanno compiendo le prime indagini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

