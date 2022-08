Bremer sotto attacco: difensore nei guai, ma non è l’unico a deludere (Di lunedì 29 agosto 2022) Bremer dovrà essere il grande baluardo della difesa di questa stagione, ma contro la Roma è stato molto deludente anche per il suo futuro. L’acquisto di Bremer è stato accolto con grandissimo entusiasmo a Torino, con la Juventus che ha avuto fin da subito la sensazione di aver acquistato un giocatore in grado di far fare il grande sale di qualità alla retroguardia, ma nel momento in cui si è trovato sotto pressione la prestazione è stata molto deludente. LaPresseLa stagione 2022-23 sarà sicuramente una delle più strane della storia, vedendo infatti come il campionato verrà interrotto a metà a causa del Mondiale in Qatar. Questo porta a una condizione mentale davvero deficitaria da parte dei giocatori, con tutti quanti che cercheranno sicuramente di risparmiarsi quanto più possibile in modo tale da poter non avere infortuni in vista ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 29 agosto 2022)dovrà essere il grande baluardo della difesa di questa stagione, ma contro la Roma è stato molto deludente anche per il suo futuro. L’acquisto diè stato accolto con grandissimo entusiasmo a Torino, con la Juventus che ha avuto fin da subito la sensazione di aver acquistato un giocatore in grado di far fare il grande sale di qualità alla retroguardia, ma nel momento in cui si è trovatopressione la prestazione è stata molto deludente. LaPresseLa stagione 2022-23 sarà sicuramente una delle più strane della storia, vedendo infatti come il campionato verrà interrotto a metà a causa del Mondiale in Qatar. Questo porta a una condizione mentale davvero deficitaria da parte dei giocatori, con tutti quanti che cercheranno sicuramente di risparmiarsi quanto più possibile in modo tale da poter non avere infortuni in vista ...

