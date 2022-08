Bellucci (Fdi): “Serve price-cap europeo, sennò è allarme sociale” (Di lunedì 29 agosto 2022) Fratelli d'Italia torna a chiedere il price cap europeo come unico strumento valido per contenere il caro bollette ormai dilagante. A ribadire la tesi è la deputata di Fdi Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione affari sociali e candidata alla Camera. «Il caro bollette spaventa gli italiani e il rischio di forti ripercussioni sulle famiglie – già stremate dai rincari nel carrello della spesa - può portare al diffondersi di un grande disagio economico, con tutto ciò che consegue per la stabilità del nostro tessuto sociale», avverte. «È un tema sul quale la politica sta confrontandosi e che impegnerà il futuro governo il quale dovrà essere all'altezza di una sfida che non riguarda solo l'Italia, ma tutta Europa. Il caro energia non è un tema che preoccupa solo il tessuto industriale. E i dati Eurostat, sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Fratelli d'Italia torna a chiedere ilcapcome unico strumento valido per contenere il caro bollette ormai dilagante. A ribadire la tesi è la deputata di Fdi Maria Teresa, capogruppo in commissione affari sociali e candidata alla Camera. «Il caro bollette spaventa gli italiani e il rischio di forti ripercussioni sulle famiglie – già stremate dai rincari nel carrello della spesa - può portare al diffondersi di un grande disagio economico, con tutto ciò che consegue per la stabilità del nostro tessuto», avverte. «È un tema sul quale la politica sta confrontandosi e che impegnerà il futuro governo il quale dovrà essere all'altezza di una sfida che non riguarda solo l'Italia, ma tutta Europa. Il caro energia non è un tema che preoccupa solo il tessuto industriale. E i dati Eurostat, sul ...

fisco24_info : Elezioni 25 settembre, Letta: 'Forte ingerenza Russia per favorire la destra': (Adnkronos) - Stefania Craxi (Fi): '… - infoitinterno : Elezioni: Bellucci (Fdi), 'Letta danneggia reputazione Italia per beceri fini elettorali' - infoitinterno : Elezioni: Bellucci (Fdi), 'Letta danneggia reputazione Italia per beceri fini elettorali' -