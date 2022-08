Barcellona, Piquè e Busquets tagliano l’ingaggio? La verità (Di lunedì 29 agosto 2022) Sport fa il punto sulle questioni economiche di casa Barcellona: ecco come stanno le cose per Piquè e Busquets Secondo Sport gli ingaggi di Busquets e Piquè, due dei leader del Barcellona, restano al sicuro. Il club avrebbe infatti informato i due pilastri dei catalani, spiegando come il sacrificio economico dei due non sarà più reso necessario dai prossimi movimenti, tra cui l’addio di Aubameyang. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Sport fa il punto sulle questioni economiche di casa: ecco come stanno le cose perSecondo Sport gli ingaggi di, due dei leader del, restano al sicuro. Il club avrebbe infatti informato i due pilastri dei catalani, spiegando come il sacrificio economico dei due non sarà più reso necessario dai prossimi movimenti, tra cui l’addio di Aubameyang. L'articolo proviene da Calcio News 24.

