Arbitri Serie A: Ayroldi per Sassuolo-Milan, la Juve a Colombo. Per Empoli-Verona riecco Serra (Di lunedì 29 agosto 2022) L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) L'Aia ha reso noti i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide...

FcInterNewsit : Serie A, arbitri quarta giornata: Inter-Cremonese affidata a Fourneau, al VAR ci sarà Irrati - spaziocalcio : #SerieA, da domani a giovedì in campo di nuovo per il primo turno infrasettimanale della stagione: tutti gli arbitr… - CoBeFra : RT @triglione72: E se qualcuno non avesse capito, specifico che gli arbitri non sono antijuve. Sono una corporazione di professionisti brav… - CalcioNews24 : Le designazioni arbitrali per la 4a giornata di #SerieA - sportface2016 : #SerieA, gli arbitri della quarta giornata: #SassuoloMilan ad #Ayroldi -