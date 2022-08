Ultime Notizie – Inter, problema muscolare per Lukaku: derby a rischio (Di domenica 28 agosto 2022) Stop per Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter nell’allenamento di domenica mattina è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare alla coscia sinistra. Domani il 29enne attaccante si sottoporrà a nuovi controlli, ma il risentimento muscolare lo costringerà sicuramente a saltare l’impegno casalingo contro la Cremonese in programma martedì 30 agosto alle 20:45. Oltre all’impegno con la Cremonese, Lukaku è a serio rischio anche per il derby contro il Milan. Sabato 3 settembre, infatti, la squadra di Inzaghi sarà impegnata alle 18 nella stracittadina, che si giocherà in casa dei rossoneri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Stop per Romelu. L’attaccante dell’nell’allenamento di domenica mattina è stato costretto a fermarsi per unalla coscia sinistra. Domani il 29enne attaccante si sottoporrà a nuovi controlli, ma il risentimentolo costringerà sicuramente a saltare l’impegno casalingo contro la Cremonese in programma martedì 30 agosto alle 20:45. Oltre all’impegno con la Cremonese,è a serioanche per ilcontro il Milan. Sabato 3 settembre, infatti, la squadra di Inzaghi sarà impegnata alle 18 nella stracittadina, che si giocherà in casa dei rossoneri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - GiuncaRossa : La 'Sara' dell'articolo è una mia cara amica. Chiedere aiuto e non riceverlo è quanto di peggio possa capitare. - Jovi60725753 : RT @zerodosi: ?? ???? CARI PATRIOTI COMPLOTTISTI NOVAX, stavo pensando... A fronte delle ultime notizie [che noi tutti sapevamo] che ne dite… -